LIVE: Hoek na bizar eigen doelpunt weer in de achtervolging

Remon de Vlieger weet wat hij moet doen om basisspe­ler te zijn

14:17 GOES - Promovendus Goes beleeft een droomstart in de derde divisie. Vorig weekend werd voor de vierde keer dit seizoen gewonnen. Slechts één duel leverde een nederlaag op. De promovendus vindt zichzelf daardoor terug op de tweede plaats. Morgen treft het elftal Jong FC Volendam, de nog ongeslagen koploper. ,,We moeten naar boven kijken", zegt middenvelder Remon de Vlieger vol ambitie.