LIVE | Doelpuntloze openingsfase bij Barendrecht-Hoek

LIVEBARENDRECHT - Wie van de vijf? Dat is de vraag van de slotweken in de derde divisie. Gaat DVS’33, Hoek, Barendrecht, ACV of Excelsior’31 naar de nacompetitie voor promotie? Ze staan binnen drie punten van elkaar. Vandaag spelen twee van de vijf tegen elkaar. Om 20.00 uur is het Barendrecht-Hoek.