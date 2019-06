LIVE Can Kiran zorgt voor vroege voorsprong voor Terneuzen, maar mist ook strafschop

Jahrdell Constansia is on fire

9 juni TERNEUZEN - Hij maakte tien goals in de laatste zeven wedstrijden. Jahrdell Constansia is dus ‘on fire’, zoals de Noord-Ierse spits Will Griggs dat in zijn beste dagen was. En dat terwijl Constansia dit seizoen in eerste instantie het nodige geduld moest opbrengen om aan zijn speelminuten te komen.