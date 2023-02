LIVE | Blijft Hoek winnen met Quincy Rombaut?

met video Bradley de Nooijer belangrijk voor CSKA Sofia: goal en twee assists

Bradley de Nooijer was zondag belangrijk in de wedstrijd van CSKA Sofia tegen Beroe. De verdediger uit Souburg was verantwoordelijk voor de gelijkmaker in de 71ste minuut en gaf ook nog twee assists. CSKA won uiteindelijk met 4-1 van de middenmoter.