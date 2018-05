Live bekerfinale: Sherief Tawfik zet Goes op voorsprong

Versluis bezorgt vrouwen Sparta/JVOZ districts­be­ker

14:46 ETTEN-LEUR – De voetbalsters van Sparta/JVOZ legden donderdagmiddag beslag op de districtsbeker. De ploeg van trainer Niels Slager was in de finale in Etten-Leur met 2-1 te sterk voor het tweede team van FC Eindhoven.