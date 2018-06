LIVE: Ajax en Hoek strijden om ticket naar derde divisie

El Hattach opnieuw naar Indonesië

20:15 VLISSINGEN – Khalid El Hattach gaat opnieuw een paar maanden in Indonesië zaalvoetballen. De Vlissinger vertrekt op 22 juni naar Java, waar hij aansluit bij SKN FC Kebumen. Met die club speelt hij vanaf half juli in Jakarta het AFF Championship, het tweede clubtoernooi van Azië. SKN eindigde in de Indonesische competitie op de tweede plaats, achter landskampioen Vamos FC Mataram. Met die club werd El Hattach een jaar geleden, samen met coach Hicham Benhammou, kampioen van Indonesië.