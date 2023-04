Lionel Fitsch keert bij SSV'65 terug in het standaardvoetbal

Fitsch is een bekende naam in de top van het amateurvoetbal en zeker in Zeeland. Zo kwam hij in zijn loopbaan uit voor Goes, Hoek én Kloetinge en was hij tussendoor buiten de provincie actief bij Barendrecht. De afgelopen twee seizoenen was de verdediger op een lager niveau te bewonderen. Hij droeg het shirt van het tweede elftal van Kloetinge.