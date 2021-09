Lijstje: Waar staat de 17-0 van HVV’24 tussen de grootste Zeeuwse bekerzeges?

Ondanks nieuwe knieproble­men blijft Ralph de Kok weer positief

17 september GOES - Voor de vierde keer in zijn leven kampt Ralph de Kok (22) met klachten aan zijn rechterknie. De voetballer van Goes komt daarom zaterdag niet in actie tegen DVS’33. De diagnose is nog onduidelijk. ,,Ik ben erg positief. Ik voel relatief weinig pijn. Mijn knie is vooral stijf.”