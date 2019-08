Lijstje van Hoek telt al meerdere namen; Ceelen moet nieuwe voorzitter worden

HOEK - Van paniek is geen sprake in Hoek, nu Hugo Vandenheede zo kort voor de start van het nieuwe seizoen is vertrokken. ,,We moeten nu een nieuwe trainer vinden, maar daar zijn voldoende opties voor’’, zegt Jacky Lambert, lid van de technische commissie. ,,We hebben dinsdag al een lijstje samengesteld. Daar stonden binnen de kortste keren zes namen op. Er zijn nog genoeg trainers vrij.’’

Het belangrijkste is, zegt Lambert, dat er een goede trainer komt, die ook een people’s manager is. ,,Dat is tegenwoordig nu eenmaal een belangrijke kwaliteit. Of het een Nederlander of een Belg is maakt dan niet uit.’’

De afgelopen jaren was er meerdere keren contact met Jasper de Muijnck, oud-trainer van onder meer Ter Leede, Quick Boys en Kozakken Boys. Eind vorig jaar was hij één van de kandidaten om Dennis de Nooijer op te volgen, maar viel de keuze uiteindelijk op Vandenheede. De Muijnck is nu geen optie, omdat de in Middelburg geboren trainer net een nieuwe uitdaging heeft gevonden. Hij gaat als hoofd jeugdopleiding aan de slag bij de Bulgaarse club Beroe Stara Zagora.

Nieuwe voorzitter