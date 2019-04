Liefst vier Zeeuwse wissels bij NAC-Feyenoord

Voetbal­ster Tolhoek met Oranje onder 14 naar Duitsland

24 april VLISSINGEN - Danique Tolhoek heeft een plekje veroverd in de selectie van Oranje onder 14 jaar. De voetbalster van JVOZ, die bij de jongens in JO13-1 speelt, heeft volgende week woensdag een trainingsdag in Barneveld, waar het team ook een oefenwedstrijd speelt. De volgende dag moet Tolhoek zich in Duitsland melden.