Levi Bouwense uit Goes gaat voor profkans bij Almere City FC

GOES - Voetballer Levi Bouwense uit Goes verkast naar Almere City FC. De negentienjarige verdediger kwam de afgelopen zeven seizoenen uit voor Sparta Rotterdam. Hij ontpopte zich tot jeugdinternational en debuteerde in de hoofdmacht.

Bouwense heeft bij Almere City FC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, een contract getekend op amateurbasis. ,,Het is de bedoeling dat ik de kans krijg bij het eerste. Het is voor mij nu tijd om door te breken. Ze gaan me helpen om het laatste stapje te maken.‘’

De Goesenaar kijkt met een goed gevoel terug op het afgelopen voetbaljaar. De verdediger maakte veelvuldig minuten bij tweededivisionist Jong Sparta Rotterdam. ,,Ik begon het seizoen op de bank. Ik knokte me vervolgens terug in de basis en ik was zelfs nog aanvoerder. Mijn overstap voelt dan ook echt als een beloning.‘’

De voormalig speler van JVOZ gaat zich bij Almere City FC in eerste instantie richten op een positie in het hart van de defensie. ,,De club heeft de plannen die ze met me hebben uitgelegd met behulp van een PowerPoint-presentatie. Het was een goed gesprek. Ze zien ook een middenvelder in me.‘’