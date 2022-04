Levenloos Groene Ster schakelt zichzelf uit in race naar de play-offs

Vaste invaller Jahrdell Constansia: ‘Ik ben bij Hoek niet meer het ‘broertje van’

Zou hij de snelste speler op de Zeeuwse voetbalvelden zijn? Wat Jahrdell Constansia wel zeker is, is de voetballer met de meeste invalbeurten. ,,Ik hoop echt een keer in de basis te starten’’, zegt de aanvaller van Hoek.

22 april