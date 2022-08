Lees hier tegen wie de Zeeuwse teams de competitie openen

VLISSINGEN - De enige derby in de eerste klasse op zaterdag tussen Terneuzense Boys en SVOD’22 wordt pas in december gespeeld. Op zaterdag 3 december speelt SVOD’22 op de tiende speeldag thuis in Oostkapelle tegen de Boys. De return is op 29 april in Terneuzen.