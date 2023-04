Lees hier alles over winnende toppers, wisseling van de wacht en de eerste Zeeuwse kampioen

Want terwijl Hoek in de derde divisie Harkemase Boys met 1-3 versloeg en ook Kloetinge (2-1 tegen Odin’59) en Goes (1-2 bij FC ’s-Gravenzande) in de vierde divisie wonnen, werd Wolfaartsdijk kampioen in de vierde klasse B. En daar had de ploeg van trainer Carlos de Jonge niet eens een overwinning voor nodig.

In de eerste klasse C vond een Zeeuwse wisseling van de wacht plaats. Terneuzense Boys was de afgelopen weken de ploeg in vorm, maar nu lijkt dat SVOD’22 te zijn. Een interessante situatie, want in de volgende speelronde treffen de ploegen elkaar. Dat en nog veel meer lees je in onze verslagen en overzichten hieronder: