Lees hier alles over profiteurs Kloetinge en Goes, een Zeeuwse Oranje-kopie en de doldwaze derde klasse

VIERDE KLASSE B Koploper Wolfaarts­dijk moet ervoor werken, maar blijft uitlopen

Voor Wolfaartsdijk was het weer een goede zaterdag in de vierde klasse B. Het won zelf met 4-2 van SPS en zag nummer twee WIK’57 met 3-1 verliezen van Goes. Doordat Duiveland met 1-0 van FC de Westhoek’20 won is Duiveland de nieuwe nummer twee.

4 december