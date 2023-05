Lees hier alles over matchpoints, late doelpunten, uitgestelde feestjes en kampioen Krabbendijke

OVERZICHTZeeland beleefde weer een mooie voetbalzaterdag. Niet alleen vanwege het fraaie weer, maar ook door de prestaties op de velden. Zo is de provincie een kampioen rijker en staan er twee ploegen op matchpoint. Maar niet voor iedereen was het een zorgeloze dag...

Voor Krabbendijke is de buit binnen. De ploeg had in de vierde klasse A genoeg aan een overwinning op Wemeldinge om het kampioenschap in de wacht te slepen en dat lukte. Maar makkelijk ging het niet. De koploper kwam namelijk op achterstand. Die werd uiteindelijk vakkundig omgebogen in een 1-2-overwinning.

Serooskerke leek in de derde klasse A ook op de titel af te stevenen, maar moest het feest door twee late goals op de andere velden nog even uitstellen. Komend weekend volgt de tweede kans. Dan kan ook Kloetinge de titel in de vierde divisie veiligstellen. Ook de groen-witten kwamen op matchpont, dankzij een zuinige zege.

Goes zag in dezelfde competitie de kansen op een plek in de nacompetitie om promotie verder slinken. Op bezoek bij concurrent Smitshoek werd met 2-0 verloren, waardoor de play-offs een lastig verhaal worden. Voor Nieuwdorp en ZSC’62 viel zaterdag het doek. Beide ploegen degraderen en spelen volgend seizoen in de vierde klasse. Dat en nog veel meer lees je in onze verslagen en overzichten hieronder:

