Lees hier alles over het Zeeuwse zondagvoetbal

VIERDE KLASSE A Clinge hoeft niemand meer naast zich te dulden aan kop

20:07 VLISSINGEN - In de vierde klasse A gaat Clinge na de vijfde speelronde dankzij een 5-2-overwinning op IJzendijke alleen aan de leiding. Groede, waarmee eerst de koppositie werd gedeeld, verloor op eigen veld met 2-4 van Breskens, dat met negen punten de maximale score uit drie gespeelde duels heeft. RIA W. keek tegen Oostburg na een kwartier tegen een 0-2-achterstand aan, maar won uiteindelijk met 4-3, waardoor de ploeg van David Almekinders voorlopig afhaakt in de titelstrijd. Hulsterloo pakte via een 1-0-overwinning op Koewacht drie belangrijke punten en Biervliet verloor bij Hontenisse met 3-2 door een treffer in de slotminuut.