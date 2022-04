Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Tolhoek naar EK in Bosnië-Herzegovi­na, Hanzen speelt vierlanden­toer­nooi

Danique Tolhoek is zoals verwacht opgenomen in de definitieve selectie van Oranje onder 17, dat op 3 mei aan het EK in Bosnië-Herzegovina begint. De uit Kapelle afkomstige voetbalster, die bij de beloften van Ajax speelt, debuteerde in oktober in Oranje onder 17 en kwam ook in actie tijdens het EK-kwalificatietoernooi.

19 april