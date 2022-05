Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Het wordt met de week spannender in de top van de vierde klassen

VLISSINGEN - Met nog drie wedstrijden te gaan in de vierde klasse B is het allerminst duidelijk wie er met de prijzen vandoor gaan. De top-5 boekte afgelopen zaterdag allemaal een overwinning en in de laatste weken van het seizoen gaat er beslist worden wie er kampioen wordt en wie de derde periodetitel in de wacht gaat slepen.

15 mei