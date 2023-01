Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Voetbal­ster Angela Versluis is na Austra­lisch avontuur terug bij Excelsior

De uit Veere afkomstige voetbalster Angela Versluis is na een Australisch avontuur teruggekeerd bij eredivisieclub Excelsior Rotterdam. De 21-jarige speelster is vrijdagavond al inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Telstar.

20 januari