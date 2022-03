Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Nino de Leeuw hekelt handelswij­ze Goes: ‘Ik ben niet akkoord gegaan en krijg ook nog een trap na’

GOES - Nino de Leeuw is niet te spreken over de manier waarop hij aan de kant is geschoven door Goes. De voetballer uit Delft werd begin februari door de derdedivisionist gepresenteerd als nieuwe spits, maar kreeg een maand later alweer te horen dat de club de overeenkomst wil ontbinden.

8 maart