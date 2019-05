Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

DERDE DIVISIE ZATERDAG Noordwijk wint in Hoek en heeft de titel binnen

16:58 HOEK – Na een enerverend duel, vierde Noordwijk zaterdagmiddag feest in Hoek. De bezoekers wonnen op sportpark Denoek met 2-3 en pakten daarmee de titel in de derde divisie. Voor de ploeg uit de Bollenstreek was dat het tweede kampioenschap op rij. Hoek had zaterdagmiddag wel iets meer verdiend, maar slaagde er niet om meerdere goede kansen te verzilveren. Met nog één duel te gaan weet trainer Hugo Vandenheede dat hij met zijn formatie op de vierde plaats eindigt.