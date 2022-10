Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Goes tegen nummer laatst: ‘Winnen we niet, dan ligt het aan ons’

Als Dennis de Nooijer één ding moet benoemen waar nog rek in zit bij Goes, is het het verschil tussen kansen creëren en scoren verkleinen. ,,We creëren veel kansen, maar daar moeten we veel vaker uit scoren’’, vindt de trainer. Zaterdag tegen De Dijk - nummer laatst in de vierde divisie - wordt dat de uitdaging.

23 september