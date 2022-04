Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

VIERDE KLASSE A/VIDEO Vlissingen weet nu al dat het in topper tegen Spui niet moet vrezen voor de koppositie

VLISSINGEN – In de vierde klasse A boekte Vlissingen een eenvoudige 5-0-zege op Jong Ambon. Doordat nummer twee Spui met 0-0 gelijkgespeelde bij HKW’21 is het verschil nu vier punten. Volgende week is de topper tussen beide ploegen in Spui.

