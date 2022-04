Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

Goes-middenvel­der Sven Mbikulu: ‘Ik voel me niet echt gewaar­deerd in Zeeland’

GOES - In de afgelopen jaren werd Sven Mbikulu (25) vaak in één adem genoemd met een blessure. Van dat etiket wil de middenvelder van Goes voorgoed af. ,,In Zeeland wordt te veel naar mijn verleden gekeken‘’, stelt hij in aanloop naar de ontmoeting met Barendrecht.

8 april