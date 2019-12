Lees hier alles over het Zeeuwse zaterdagvoetbal

DERDE DIVISIE Hoek dankt welkome zege aan comeback

18:14 HOEK – Op het moment dat het echt moest liet Hoek zaterdagmiddag bij een 2-0-achterstand zien over veerkracht en karakter te beschikken. Het thuisduel met Stedoco leek na 26 minuten veel weg te hebben van een kansloze missie, toen Vincent Verheul de 0-2 achter Jordi de Jonghe schoot. Maar Hoek gaf niet op, rechtte de rug, kwam voor rust terug in de wedstrijd en drukte in de tweede helft door: 5-2.