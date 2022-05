Lees hier alles over het vreemdelingenlegioen van Terneuzen, Kloetinges storm na de stilte en de Arjens van Yerseke

EERSTE KLASSE B/VIDEO Wie anders dan Dano Lourens maakt de emotionele cirkel rond voor Kloetinge

KLOETINGE - Koploper Kloetinge heeft zaterdag de eerste plaats in de eerste klasse B nogmaals verstevigd. Een emotionele week werd door de groen-witten in stijl afgesloten tegen Oranje Wit: 4-0. Dano Lourens was wederom de grote man bij de ploeg van zijn vader en trainer Marcel Lourens.

30 april