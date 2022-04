Lees hier alles over het sterke Hoek, stuntend Goes en een horrorblessure

Hoofdplaat pakt eerste punt van het seizoen, koploper Hontenisse loopt verder uit

VLISSINGEN - Afgaande op de ruststanden leken de doelpunten zondag op de bon in de vierde klasse A. In de meeste wedstrijden moesten de doelmannen na de thee wat vaker vissen, met uitzondering van Vogelwaarde-RIA W dat in 0-0 eindigde. Door deze nauwelijks voorkomende uitslag liep koploper Hontenisse met een 3-0-zege in Sluis verder uit op de ploeg uit Westdorpe. Hoofdplaat pakte in de thuiswedstrijd tegen Koewacht (1-1) het eerste punt van dit seizoen.

10 april