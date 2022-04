Lees hier alles over het koele hoofd van HVV’24, het lange, lange wachten van Hoofdplaat en over alles wat er zaterdag gebeurde

OVERZICHTVLISSINGEN - Het was een goed weekend voor Goes en Kloetinge. Derdedivisionist Goes won weer eens, na vijf nederlagen op rij, en Kloetinge pakte een periodetitel in de eerste klasse B. Voor Hoek en Terneuzense Boys was de middag minder succesvol.