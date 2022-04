Lees hier alles over het bevrijdende succesje van Goes, de periodetitel van Kloetinge en dubbele cijfers

DERDE DIVISIE Door nederlaag tegen Sportlust’46 komt de hoofdklas­se weer iets dichterbij voor Goes

WOERDEN - Goes is het weer even kwijt in de derde divisie van het zaterdagvoetbal. Na drie zeges op rij volgden vier nederlagen, waarvan zaterdag de laatste bij Sportlust'46 (3-0). De degradatiekandidaat uit Zeeland moet daardoor op zijn tellen gaan passen. Zullen al die nieuwe aankopen volgend jaar in de hoofdklasse uitkomen?

