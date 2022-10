Lees hier alles over de vijf pijnlijke slotminuten van Hoek, penaltykillers en Super Saturday

MET VIDEO Hoek speelt duel voor de eeuwigheid: ‘Als ik ooit vader word, vertel ik over deze wedstrijd’

Een herinnering voor het leven. Hoek beleefde andermaal een memorabele avond in het bekertoernooi. De Zeeuws-Vlaamse derdedivisionist hield dinsdag eredivisionist SC Heerenveen 90 minuten lang in bedwang, was zelfs dicht bij een stunt, maar moest toch nog buigen in de verlenging: 2-4.

19 oktober