Lees hier alles over de topdag van Kloetinge en De Boys, een horrorblessure en een keepende speler

Acht wedstrij­den voor Goes en Hoek in de maand april, dat wordt slopend

Donderdagavond deed Lorenzo Staelens mee in een rondootje. Ik zag de trainer van Hoek, die zeventig interlands voor België speelde, de afgelopen maanden een paar keer tegen een bal trappen en concludeerde dat de voormalig Rode Duivel het nog steeds kon. Staelens, vaak een beetje gesloten en niet snel uitbundig, deed nu ook eens mee in een ontspannen rondo, waarbij hij niet aan de zijkanten maar in het midden ging staan, om het spel te verdelen.

7:00