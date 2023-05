Lees hier alles over de ontknoping in de vierde divisie, de negen goals van SVOD’22 en het onbegrip van Kapelle

Zo weet Goes dat het ook volgend seizoen in de vierde divisie speelt. De ploeg had zaterdag in de laatste speelronde nog een klein kansje om de derde periodetitel te veroveren en kwam ook behoorlijk in de buurt. Alles leek de kant van Goes op te vallen, maar de winnende kampioen Kloetinge stak daar een stokje voor.