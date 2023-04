Lees hier alles over de mooie middag van Hoek en Goes, de domper van Kloetinge en Apollo’s 14 goals

Roemeratoe verliest met Curaçao van wereldkam­pi­oen Messi, assist van De Nooijer bij Sint Maarten

Curaçao had dinsdagnacht weinig in te brengen in een vriendschappelijk duel met wereldkampioen Argentinië. De ploeg, met Godfried Roemeratoe uit Oost-Souburg als invaller, verloor in Santiago del Estero met 7-0.