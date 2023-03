Lees hier alles over de fraaie zege van Hoek, reuzendoder Arnemuiden en de 12 goals van Nieuwland

In Hoek en Kloetinge leverde dat een lekkere overwinning op. Hoek was in de derde divisie met 4-0 te sterk voor Sportlust'46 en Kloetinge won in de vierde divisie op eigen veld met 4-1 van Achilles Veen. In dezelfde competitie bleef Goes voor de negende keer op rij ongeslagen, maar een overwinning zat er niet in.