Lees hier alles over de emoties in Hulst, de eindsprint van Goes en het matchpoint van Kloetinge

Bart Nieuwkoop: ‘Het is aan ons om te laten zien dat het nog niet voorbij is’

Nadat hij zondag in de heenwedstrijd tegen Club Brugge een schop had gekregen, moest Bart Nieuwkoop de return woensdagavond aan zich voorbij laten gaan. In Brugge zag hij zijn ploeg met 1-0 verliezen. Is de titelstrijd in België beslist? ,,Het is nog niet voorbij.’’

12 mei