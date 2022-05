Lees hier alles over de eerste eindsprint van Goes, Kloetinges matchpoint en de 10 van Vlissingen

DERDE DIVISIE/VIDEO Eerste meters van eindsprint verlopen volgens plan voor Goes

GOES - Een langer verblijf in de derde divisie behoort nog steeds tot de mogelijkheden voor Goes. De Zeeuwse hekkensluiter was zaterdag met 1-0 te sterk voor Odin'59, waardoor de strijd nog niet is gestreden. Gianni Tiebosch zorgde al vroeg voor de enige treffer, maar moet de volgende meters van de eindsprint ook aan zich voorbij laten gaan.

17:45