Lees hier alles over de bekerstunts van SVOD’22 en Vlissingen én een hele snelle goal

Goes baalt na nederlaag: 'Te weinig risico genomen'

De eerste competitienederlaag van Goes (1-0 tegen Kloetinge) werd ingeleid door de rode kaart voor Timo Lijbers, al vroeg in het tweede bedrijf. De middenvelder vloerde Jefry Dijkstra, terwijl hij al geel op zak had. Over de tweede gele kaart was geen discussie mogelijk, want Dijkstra sprintte op volle snelheid richting Goes-doelman Matthew Lentink.

16 oktober