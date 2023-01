Ledenvergadering akkoord, Oostburg gaat op zaterdag spelen

Trainer Fabian Wilson verlengde onlangs zijn overeenkomst met Oostburg en zei de stap naar het zaterdagvoetbal niet als een probleem te zien. ,,Het is niet echt een clausule, maar we hebben wel besproken dat - als het betekent dat hier twaalf gasten stoppen - we dan moeten we kijken wat we gaan doen. Ben ik dan de man om te gaan bouwen bijvoorbeeld?’’

Voordelen

Aanvoerder Lorenzo de Sutter liet zich eerder ook al uit over de kwestie: ,,We weten dat het voor de toekomst van de vereniging belangrijk is dat we op zaterdag gaan voetballen. Ik zie voordelen. Voor vrijwilligers. Niet meer zaterdag en zondag, wat betreft beheersen van energiekosten. Ik heb bij Terneuzense Boys in de jeugd op zaterdag gevoetbald. Die jeugd blijft allemaal hangen. Het gaat vooral om de trainingen. Als we zaterdags gaan voetballen, moeten we op dinsdag en donderdag gaan trainen. Het zou ook kunnen dat we eens in de twee weken op vrijdagavond trainen. Anders trainen we misschien elke keer apart. We vinden vast wel een oplossing.’’