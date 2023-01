Leden beslissen over toekomst Oostburg: ‘We vinden vast wel een oplossing’

Zeeuwse verdediger Olivier Aertssen (18) maakt grote stappen bij Ajax: ‘Hij laat zich echt niet gek maken’

Van de jeugd van Wolfaartsdijk en Kloetinge naar het debuut in Ajax 1. Olivier Aertssen maakt reuzenstappen in zijn carrière als voetballer. Dat dat ook nog eens in nauwelijks vijf jaar tijd gebeurt, maakt het verhaal alleen maar opmerkelijker én mooier. ,,Soms moet ook ik mezelf wel eens in de arm knijpen’’, zegt de 18-jarige centrale verdediger.

21 januari