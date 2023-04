Late treffer van topschutter Peric helpt Terneuzense Boys aan derbyzege op tien man van SVOD’22

EERSTE KLASSE CTerneuzense Boys heeft de Zeeuwse derby in de eerste klasse C gewonnen. De Zeeuws-Vlamingen waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor SVOD’22 dankzij een late treffer van topschutter Miroslav Peric.

De derby kwam voor beide Zeeuwse eersteklassers niet op een ongunstig moment. SVOD’22 verkeerde voorafgaand aan het regiotreffen in een uitstekende vorm. De ploeg won, inclusief twee bekerwedstrijden vijf keer op rij. Voor Terneuzense Boys was het juist een mooi moment voor herstel. Een week voor de derby kwam met een 4-2-nederlaag tegen Nieuw-Lekkerland een einde aan een ongeslagen reeks van zeven duels. Maar, zo had Boys-trainer Kevin Hollander al gelijk gezegd. ,,SVOD’22 lijkt nu de ploeg in vorm.’’

Zaterdag waren het voor de pauze ook vooral de bezoekers die aanspraak op een voorsprong maakten. Veel grote kansen waren er niet in de eerste 45 minuten van de derby, maar áls ze er waren, waren ze voor SVOD’22.Of liever gezegd: dan waren ze voor Sjoerd Verhulst. Na een kwartier kwam hij voor het eerst in kansrijke positie, maar schoot rakelings naast. Kort voor de pauze was Verhulst - komend zomer spelend voor vierdedivisionist Goes - er weer dichtbij, maar weer was het niet raak. De tweede poging ging over.

Terneuzense Boys was voor rust dus nog niet écht gevaarlijk geworden, maar had na de pauze slechts anderhalve minuut nodig om tot de eerste kans te komen. Een inzet van Ibrahim Eryürük - hij mocht dankzij een succesvol beroep bij de KNVB toch spelen, omdat zijn rode kaart van een week eerder tegen Nieuw-Lekkerland na het zien van beelden was geseponeerd - werd van de lijn gehaald. Hij kon inschieten uit een corner, maar de verdedigers van SVOD’22 waren alert en konden de 1-0 voorkomen.

Rake strafschop en rode kaart

Daarna waren het de bezoekers die direct weer op jacht gingen naar de voorsprong en die ook vonden. Salim Achoui kreeg de bal er bij de eerste SVOD’22-kans na de pauze nog niet in. Hij stuitte op de keeper. Maar niet veel later was het raak dankzij Bas van der Wel, die een strafschop benutte. Ewoud van Troost van Terneuzense Boys had hands gemaakt en dat werd bestraft. Van der Wel maakte vanaf de stip geen fout. Hij is de laatste weken een van de mannen in vorm bij SVOD’22 en was in de derby weer een zekerheidje.

Lang kon de fusieclub niet van de voorsprong genieten. Amper vijf minuten later maakte Terneuzense Boys alweer gelijk. Rick Gort nam het doelpunt voor zijn rekening. Uit een vrije trap kopte hij raak. Weer vijf minuten later was Gort opnieuw bij een sleutelmoment betrokken. SVOD'22-speler Collin van den Berg kon namelijk vertrekken na een overtreding op de doelpuntenmaker van de thuisploeg. Niet alleen raakten de bezoekers dus een voorsprong kwijt, maar ze moesten het ook dit 25 minuten met een man minder doen.

Late goal

Zo was de tweede helft van de derby in ieder geval een stuk vermakelijker dan de eerste helft. De eerste mogelijkheid na de rode kaart was voor SVOD’22, maar Boys-doelman Dominique Pijpelink redde op een vrije trap van Jochem Hazelaar. Cor-Pieter Pander en Gort waren daarna dicht bij de 2-1 voor Terneuzense Boys, maar misten. Toch kwam er uiteindelijk nog een Zeeuws-Vlaamse zege. In de uiterste slotfase sloeg Miroslav Peric toe. Uit een voorzet van Pander schoot de topscorer van De Boys de 2-1 binnen.

Het was dus niet de ploeg in vorm SVOD’22 die in de Zeeuwse derby zijn zesde zege op rij pakte, maar Terneuzense Boys dat zich herpakte na de nederlaag bij Nieuw-Lekkerland. Door de zege klimt Terneuzense Boys naar de gedeelde vijfde plek. Brielle heeft alleen een beter doelsaldo. SVOD’22 blijft op een nacompetitieplek staan. Het gat met de directe degradatiezone is nog altijd zeven punten. Ook de marge met de veilige plekken is na de verloren derby zeven punten.