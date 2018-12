Late oprispingen van Lebo doen Groene Ster geen pijn meer

VIDEOAMSTERDAM – De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen wonnen nog nooit op bezoek bij asv Lebo. Maar vrijdagavond was alles anders. De Zeeuwse eredivisionist won in Amsterdam met 3-5.

Was het geluk van Groene Ster of pech van Lebo? Een eensluidend antwoord zal nooit met 100 procent zekerheid kunnen worden gegeven, maar Lebo kreeg de bal er vrijdagavond maar niet in. Kansen in overvloed, maar keeper Karim Ben Sellam en het aluminium stonden in de weg. Beide meerdere keren in de wedstrijd.

Pas bij een 5-0-achterstand lukte het Lebo om te scoren. Twee minuten voor tijd maakte Omar Tissoudali 1-5, nog geen minuut later maakte hij ook 2-5 en een paar tellen voor het einde maakte Noureddine Oulad Ben Youssef 3-5. Maar Groene Ster hoefde niet meer te vrezen. De driepunter was binnen. Met de overwinning wipte de Zeeuwse ploeg over Lebo heen naar de vijfde plaats.

Ook in de eerste helft vielen de meeste goals in de laatste minuten. Kort voor rust schoot Mourad Azzanagui twee keer raak. Dat doet hij niet zo vaak, maar twee jaar geleden deed hij het ook al eens in een thuiswedstrijd tegen Lebo. Zijn goals waren de basis voor de uiteindelijke zege. Na rust maakten Khalid el Hattach en Said Bouzambou er zelfs 0-5 van.

De laatste oprispingen van asv Lebo konden Groene Ster geen pijn meer doen. Het gat met de top vier – de ploegen die uiteindelijk de play-offs voor de landstitel – is nog altijd riant: zeven verliespunten met de nummers drie (Hovocubo) en vier (Futsal Apeldoorn). Die spelen beide zaterdagavond. Volgende week vrijdag kan Groene Ster in de laatste wedstrijd van 2018 in de eigen Baskensburg en volgende stap zetten als Hovocubo op bezoek komt.