Lars Bleijenberg wil doorbreken als keeper bij Excelsior: ‘Iedere dag vechten om jezelf te laten zien’

Groene Ster in de wachtkamer na onrealis­tisch voorstel van de KNVB: ‘Niet haalbaar’

17 december VLISSINGEN - Even leek er goed nieuws te zijn voor zaalvoetbalclub Groene Ster Vlissingen. Topsport, waaronder dus de eredivisie van het zaalvoetbal, kreeg vanuit het kabinet toestemming om vanaf 17 december de competities te hervatten. Maar nu de stofwolken zijn opgetrokken blijft er van dat optimisme eigenlijk weinig over, want realistisch is dat plan allerminst.