Lange wachten beloond: Kloetinge terug in hoofdklasse

Na 65 jaar klinkt het eindsig­naal voor Johan Fritz, de man die bij Nieuwland met blote handen keepte

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Hij keepte jarenlang met blote handen, speelde een tijdje in de spits en sloot af als scheidsrechter. Het klinkt als een gekke film, maar is voor Johan Fritz in werkelijkheid het script van 65 jaar Nieuwland. Afgelopen zaterdag was de slotscène en klonk zijn laatste fluitsignaal.

17 mei