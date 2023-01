Landskampioen is een maatje te groot voor Groene Ster: ‘Maar dit biedt perspectief’

Winterstop voorbij. Doel voor Groene Ster is duidelijk: top zes halen voor een plekje in de play-offs. Vrijwel niemand had gedacht dat daar vrijdagavond een fundament voor zou worden gelegd. En ‘niemand’ kreeg gelijk. De regerend landskampioen speelde als een geoliede machine. Alles zag er gelikt uit; door goede looplijnen kwam er steeds weer een mannetje vrij. Een ietwat rommelig Groene Ster kon daar niet tegen opboksen en kreeg acht goals om de oren.

Keeper Ben Sellam, net terug van een langdurige blessure, kreeg die acht doelpunten te voorduren. ,,Het is natuurlijk niet fijn om acht doelpunten tegen te krijgen als keeper. Maar je moet realistisch blijven. Tegen Hovocubo en Eindhoven is dat nou eenmaal zou. Zij zijn gewoon beter. Ik vind dat we van de andere vijf ploegen in onze poule níet hoeven te verliezen. Daarom denk ik ook dat een plek in de top zes haalbaar is.”