Kyle Doesburg bezorgt oude club Goes een nare avond

DERDE DIVISIE/VIDEOGOES – Het is Goes niet gelukt de overwinning op Barendrecht een passend vervolg te geven. Voor eigen publiek ging de Zeeuwse zaterdag-derdedivisionist met 0-1 onderuit tegen Stedoco, door een treffer van uitgerekend oud-speler Kyle Doesburg.

Al na zeven minuten leek Goes op voorsprong te komen. Omdat een Stedoco-verdediger de bal miste na een voorzet van Steve Schalkwijk, kon Mart de Kroo afwerken. De inzet van de middenvelder ging door de benen van de keeper, maar werd op de doellijn gekeerd. Even later kreeg De Kroo, na wat hachelijke momenten voor het doel van Goes, weer een kans, maar weer kwam hij niet tot scoren.

De eerste twintig minuten waren sowieso de minuten van De Kroo. In dat tijdbestek nam hij het doel vier keer onder vuur, maar geen van die pogingen was doeltreffend. Bij de bezoekers stond voormalig Goes-speler Kyle Doesburg in de basis en hij kwam in de 24ste minuut net tekort om zijn ploeg op 0-1 te koppen. Direct daarna had Goes-doelman Brian Meulmeester een goede redding in huis.

In de laatste twintig minuten van de eerste helft golfde het spel op en neer. Beide ploegen kregen kansen. Namens Goes was Steve Schalkwijk de gevaarlijkste man. Zelf kreeg hij de bal niet over de doellijn en ook liep hij een assist mis. Schalkwijk bediende zijn aanvalspartner Daniel Wissel, maar diens poging leverde eveneens niet de openingstreffer op: 0-0 bij rust.

Na de pauze werd de score wel geopend, maar niet door Goes. Wél door een oude bekende van de club: Kyle Doesburg. Stedoco kreeg een corner, wat volgens de thuisploeg geen corner was. De bal kwam in de doelmond, waar het zeer druk was, maar Doesburg stond op de juiste plaats. Via-Via kwam de bal voor zijn voeten en de Zeeuwse spits maakte er 0-1 van.