Kruiningen komt goed weg en good old Arjan Koopmans kan het nog steeds

DERDE KLASSE B WHS zet volgende stap naar de titel, het degradatie­spook heeft Noad'67 bijna te pakken

VLISSINGEN - WHS kan het kampioenschap bijna niet meer ontgaan in de derde klasse B. De ploeg van Leon de Witte versloeg na een slechte start Halsteren in eigen huis: 1-3. Onderin is het doek voor Noad’67 nagenoeg gevallen. De Fliplanders moesten op de valreep hun meerdere erkennen in Seolto: 1-3.

19:29