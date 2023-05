Kraker in Zeeuws-Vlaanderen: wordt Breskens kampioen of maakt Sluis het spannend?

Goes dreigt overal naast te grijpen; ‘Als je zó verliest, is dat beschamend’

De voetballers van Goes speelden zaterdag bijna niets klaar tegen Spijkenisse, een laagvlieger in de vierde divisie. ,,Dat je een keer verliest, is heus niet zo erg”, zei coach Dennis de Nooijer na 0-2-nederlaag, ,,Maar dan mag het niet op zo’n manier. Dit is beschamend.”