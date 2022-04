Koploper Zeelandia Middelburg komt zaterdag niet in actie; wie wel?

LIVE Goes slikt vijfde nederlaag op rij en houdt rode lantaarn stevig vast

GOES - Het zit Goes voorlopig niet mee in de derde divisie. Op eigen veld kwam de ploeg van Kevin Hollander dinsdagavond tegen Staphorst niet tot scoren. De bezoekers deden dat in de tweede helft wel en namen zodoende de drie punten mee in de bus naar Staphorst: 0-1.

