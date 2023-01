Koploper Krabbendijke heeft het door eigen schuld moeilijk in Cadzand

Keiharde wa­ke-up­call voor Kloetinge in oefenduel, 5-3-ver­lies tegen Unitas’30

In de eerste oefenwedstrijd na de winterstop kreeg Kloetinge dinsdagavond een flinke tik op de neus. De koploper van de vierde divisie verloor in eigen huis met maar liefst 5-3 van Unitas’30, dat in de vierde divisie van het zondagvoetbal uitkomt.

10 januari